Manchester United, è toto allenatore: ecco i possibili nomi

Dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer in seguito alla débacle contro il Watford (4-1), il Manchester United, che nel frattempo ha affidato temporaneamente la panchina a Michael Carrick, cerca un nuovo allenatore a lungo termine. Non è un compito facile: lo United, come da tradizione, vorrebbe trovare infatti un tecnico che abbia in qualche modo un legame con il club ed i suoi valori storici, ma attualmente in giro non sembrano esserci profili adatti a questi requisiti. Si dovranno, dunque, scandagliare altre strade.

Manchester United, si cerca il nuovo tecnico

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento dei Red Devils per Erik Ten Hag, attuale allenatore dell’Ajax. Quest’ultimo, tuttavia, ha glissato sull’argomento dichiarando di essere concentrato solo sul lavoro con i lancieri e di non pensare a ciò che potrebbe accadere nella prossima stagione. Perso il treno Antonio Conte, con l’ex tecnico interista accasatosi al Tottenham Hotspur, pare che sia arrivato anche un “no” da Zinédine Zidane. Secondo AS, infatti, l’ex tecnico del Real Madrid punta ad allenare il Paris Saint-Germain o la nazionale francese dopo i Mondiali in Qatar. Didier Deschamps lascerà infatti i Bleus al termine della manifestazione iridata.

Sempre AS scrive che l’attuale favorito alla sostituzione di Solskjaer sarebbe Mauricio Pochettino, l’attuale allenatore del Paris Saint-Germain. L’argentino non si sarebbe inserito nell’ambiente parigino e desidererebbe tornare in Premier League, dove ha allenato per anni il Tottenham. Inoltre, la proprietà qatariota del club francese non è convinta dell’operato di Pochettino e non è soddisfatta dei risultati fin qui ottenuti. Tutto ciò potrebbe portare all’approdo del tecnico allo United, mentre Zidane sostituirebbe quest’ultimo alla guida dei parigini. Da scartare sembrerebbe invece l’ipotesi che vedrebbe l’ex leggenda dei Red Devils Wayne Rooney, attualmente tecnico del Derby County, approdare sulla panchina del Manchester United come manager ad interim.