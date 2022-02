Premier League, dove vedere Manchester City Tottenham: streaming e diretta TV in chiaro?

La ventiseiesima giornata di Premier League regala un big match imperdibile come Manchester -City Tottenham, ecco un breve focus prima di scoprire dove vedere l’attesissimo match del campinato inglese.

Manchester City-Tottenham è anche la sfida tra due dei migliori tecnici del mondo. Antonio Conte e Pep Guardiola si confrontano per l’ennesima volta, la prima da quando il manager italiano è sulla panchina dei bianchi di Londra.

I citizens sono in testa al campionato con grande tranquillità e sembrano proprio diretti verso un altro titolo nazionale. Il Tottenham invece dovrà lottare fino alla fine per centrare quel quarto posto in classifica che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League.

Dove vedere Manchester City – Tottenham: streaming e diretta TV

La sfida tra Manchester City e Tottenham andrà in scena sabato 19 febbraio 2022 alle ore 18:30. Appuntamento all’Etihad Stadium di Manchester per il big match della 26° giornata di Premier League.

Manchester City-Tottenham di Premier League sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). La gara sarà visibile anche sul canale di Sky per la visione delle partite in 4K (canale 213).

Gli abbonati Sky avranno modo di seguire anche in diretta streaming esclusiva la sfida tra Manchester City e Tottenham grazie l’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i device. La gara sarà visibile anche su Now. In entrambi i casi gara visibile su pc, smartphone, tablet e notebook.