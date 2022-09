Premier League, dove vedere Tottenham-Leicester: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il match valido per l’8^ giornata di Premier League Tottenham-Leicester in diretta TV e streaming. Una partita che mette di fronte i londinesi lanciatissimi verso la testa della classifica, ma reduci da un pesante stop in Champions Leauge ed il Leicester ultimo in classifica. Antonio Conte avrà strigliato i suoi dopo la debacle di Lisbona e cerca di riprendere la marcia in campionato dopo lo stop per la morte della Regina Elisabetta II.

La gara si giocherà oggi 17 settembre 2022 alle ore 18:30 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra e le due squadre dovrebbero schierarsi cosi:

Tottenham (3-4-2-1): Lloris, Davies, Dier, Romero, Perisic, Hojbjerg, Bentancur, Royal, Son, Richarlison, Kane. ALL. Conte

Leicester (4-1-2-1-2): Ward, Thomas, Evans, Ndidi, Justin, Soumaré, Barnes, Maddison, Tielemans, Daka, Iheanacho. ALL. Rodgers

Ecco dove vedere Tottenham – Leicester in diretta TV e streaming

La partita Tottenham-Leicester, di sabato 17 settembre 2022 alle ore 18.30 verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky. Nello specifico la partita si potrà vedere su Sky Sport Football, canale 203 di Sky. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.



Antonio Conte va alla caccia dell’ennesimo titolo in carriera e lo fa con una squadra che non vince la Premier da oltre sessant’anni. Insieme a lui gli ex calciatori della Serie A Romero, Kulusewski e Bentancur, tutti passati dalle fila della Juventus.