Weghorst, un uomo in più per il Manchester United di Ten Hag

Wout Weghorst sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale, ma i Red Devils si preparano ad accogliere l’attaccante olandese che ha spaventato l’Argentina ai Mondiali. Per unirsi al club più titolato d’Inghilterra, l’attaccante 30enne interromperà in anticipo il prestito con i turchi del Besiktas (proprietario del cartellino resta il Burnley).

Weghorst-United, è fatta

Con un Marcus Rashford spesso protagonista come seconda punta, Cristiano Ronaldo ormai lontano ed un Anthony Martial intermittente e tendente all’infortunio, il Manchester United aveva urgente bisogno di una prima punta. Ecco così l’idea Weghorst, in prestito dal Burnley fino al termine della stagione.

L’allenatore dei Red Devils, Erik Ten Hag, ha tuttavia dichiarato che i tifosi dello United non vedranno in campo il nuovo acquisto già domani nel derby contro il City. “Siamo vicini alla chiusura, ma non sarà disponibile per domani” – ha dichiarato Ten Hag in conferenza stampa.

In generale, non è da escludere che Weghorst trovi spazio nell’undici titolare del Manchester United fin da subito, a chiudere il tridente con Rashford ed Antony che Ten Hag ha in mente. Un’arma in più che i Red Devils sperano possa aiutare a continuare il momento positivo della squadra, che ha vinto e convinto in tutte le ultime uscite.