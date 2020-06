CONFERENZA STAMPA SARRI – Maurizio Sarri ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa, presentando la sfida tra Juventus e Lecce che si giocherà domani sera a Torino, all’Allianz Stadium. Il match, valido per la 28° giornata di Serie A, potrebbe rivelarsi fondamentale per la Juve, visto che i risultati di Inter e Lazio maturati ieri possono spingere i bianconeri in fuga da un momento all’altro. Vari i temi caldi affrontati, vediamone alcuni.

Conferenza stampa Sarri, il suo pensiero su Pjanic, Higuain e Ramsey

In conferenza stampa Sarri non si è sottratto alle domande dei giornalisti, alcune anche stuzzicanti.

Una domanda molto piccante è quella relativa al possibile scambio tra Arthur e Pjanic, ormai in dirittura d’arrivo. Il tecnico juventino si è espresso così: “È un giocatore del Barcellona. Mi sembrerebbe brutto parlare. Non mi è piaciuto quando l’allenatore del Barcellona ha parlato di Pjanic perché in questo momento è un mio giocatore. Siccome non mi è piaciuto non voglio parlare di Arthur nella maniera più assoluta“.

Per quanto riguarda, poi, il capitolo terzino sinistro, Sarri ha detto che potrebbe giocare Matuidi, anche se non è certo: “Oggi proveremo un paio di soluzioni e poi decideremo“. Una delle due soluzioni è quella di Matuidi, l’altra è quella dell’inserimento di un giovane dell’Under 23.

Poi, si è espresso circa la situazione di Higuain, reduce da un infortunio, e Ramsey, anche lui alle prese con dei disagi fisici: “Higuain ha fatto l’altro ieri parte dell’allenamento con la squadra e ieri tutto con il gruppo. In questo momento è un giocatore spendibile per uno spezzone, se poi sarà iniziale o finale vediamo. Ramsey uguale. La percezione temporale in questo periodo è particolare perché giochiamo tante partite ma passa poco tempo. Sta salendo, non è al top ma la sensazione è che stia crescendo“.