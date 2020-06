Dove vedere Lazio Fiorentina: diretta tv e streaming

Questa sera alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse) andrà in onda in diretta tv e streaming Lazio Fiorentina, valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie A. La squadra biancoceleste si trova al secondo posto con 62 punti a sette punti dalla Juventus (che ieri sera ha sconfitto il Lecce per 4-0) e con quattro punti di vantaggio sull’Inter, attualmente terza a 58.

Discorso diverso per la formazione toscana, che con 31 punti si trova nella parte medio bassa di classifica e deve comunque fare attenzione perchè sono solo sei i punti dalla zona retrocessione a undici partite dalla fine. Molto interessante il confronto di questa sera con Simone Inzaghi che deve fronteggiare parecchi indisponibili, mentre Giuseppe Iachini (squalificato e dunque in tribuna) non potrà contare sulla sua stella, ovvero Enrico Chiesa anch’esso squalificato. Diventa interessante, quindi, capire quali saranno le saranno le probabili formazioni di Lazio Fiorentina.

Serie A, dove vedere Lazio Fiorentina: streaming e diretta tv

Il match Lazio Fiorentina, valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Il match in programma questa sera alle ore 21.45 con telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Dario Marcolin, sarà visibile anche su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Diretta tv Lazio Fiorentina, Sky o Dazn? Ecco dove vederla

L’incontro sarà visibile anche sul decoder Sky canale 209 DAZN1, che ricordiamo è disponibile soltanto per i clienti Sky che possiedono un abbonamento via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD; in ogni caso, è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN per poter guardare DAZN1.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Lazio-Fiorentina, presentazione del match

Sia Lazio che Fiorentina nel primo turno di campionato dopo la lunga sosta per l’emergenza Coronavirus, hanno faticato parecchio con i biancocelesti usciti sconfitti in trasferta contro l’Atalanta per 3-2 dopo essere andati in vantaggio per 0-2 dopo undici minuti, mentre i viola in casa contro il fanalino di coda Brescia non sono andati oltre il pareggio per 1-1.

Sono 70 i precedenti in Serie A nella capitale con i biancocelesti avanti per 34 vittorie contro le 14 dei viola e 22 pareggi, 185 invece le reti realizzata complessivamente con un parziale di 120-65. Nella scorsa stagione questo match si disputò il 7 ottobre 2018 con i padroni di casa che uscirono vittoriosi per 1-0 grazie ad una rete di Immobile al 37′, mentre nel match d’andata giocato al Franchi di Firenze, altra vittoria della Lazio per 2-1 con gol decisivo sempre del bomber napoletano al minuto 89.

L’arbitro del match sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna che sarà coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia) e Mauro Galetto di Rovigo, quarto uomo Gianpaolo Calvarese di Teramo. al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Ciro Carbone di Napoli.