Serie A, probabili formazioni Parma Inter: Borja Valero preferito a Gagliardini, Dermaku dal 1′

Dopo il mezzo passo falso di San Siro con il 3-3 rimediato contro il Sassuolo, l’Inter di Antonio Conte cercherà di trovare subito la via della vittoria in trasferta contro il Parma per non abbandonare la flebile speranza di lottare fino alla fine per lo scudetto. Dall’altra parte però vi è un Parma che, dalla ripresa del calcio giocato post-lockdown, sembra particolarmente in forma con un Cornelius in grande spolvero e una squadra che sogna la qualificazione alla prossima Europa League.

Insomma sembrano esserci tutti i presupposti per osservare una match molto interessante dagli esiti imprevedibili, ma chi saranno i protagonisti di questa partita valida per la ventottesima giornata di Serie A?

Probabili Formazioni Parma Inter

Il Parma dovrà fare a meno dello squalificato Iacoponi che, secondo quanto riportato da Sky Sport, verrà sostituito da Dermaku. Sull’out di destra dovrebbe rientrare dal primo minuto l’ex United Matteo Darmian. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Kucka, Hernani e Kurtic. Davanti ci sono ancora dubbi legati alla presenza di Gervinho, che forse potrebbe riposare in vista delle tante partite ravvicinate. Ci potrebbe essere la possibilità di vedere tra i titolare o comunque in partita in corso l’ex della partita, già a segno all’andata, Yann Karamoh.

PARMA (4-3-3) Probabile formazione: Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (o Karamoh).

Per quanto riguarda l’Inter, Antonio Conte dovrà fare a meno di Milan Skriniar per la qualifica rimediata contro il Sassuolo e di Brozovic e Sensi per infortunio. In difesa torna De Vrij al centro della difesa, che con Godin e Bastoni dovrebbe completare il reparto difensivo. A centrocampo torna Barella tra i titolari con Borja Valero che dovrebbe essere preferito a Roberto Gagliardini. In attacco vi sarà la coppia di attacco Lautaro Martinez – Lukaku.

INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro

