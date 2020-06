Serie A, Torino-Lazio: dove vedere il match. Canale tv e diretta streaming gratis

Il Torino di Moreno Longo ospita la Lazio di Simone Inzaghi nella 29ª giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, secondi in classifica a quota 65 e a meno 4 punti dalla Juventus, sono reduci dalla vittoria casalinga in rimonta per 2-1 sulla Fiorentina, i granata, tredicesimi in classifica a quota 31, vengono da una pesante sconfitta in trasferta per 4-2 ad opera del Cagliari. Le due formazioni si sono affrontate ben 64 volte in casa del Torino e i precedenti sorridono alla formazione di mister Longo, che ha un bilancio favorevole nelle gare interne di 28 vittorie, 23 pareggi e 13 vittorie della squadra capitolina.

Orario Torino-Lazio

Torino-Lazio si disputerà nella serata di martedì 30 giugno, in uno Stadio Olimpico Grande Torino a porte chiuse. Il fischio d’inizio della gare è programmato alle ore 19:30.

Dove vedere Torino-Lazio in TV

Torino-Lazio sarà trasmessa da Sky è andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (canale numero 202 e 249 del satellite, canale 473 e 483 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale numero 252 del satellite).

Dove vedere Torino-Lazio in diretta streaming

Per chi vorrà seguire il match in diretta streaming, gli utenti Sky potranno seguire la gara grazie a Sky Go (da pc, notebook e dispositivi mobili), collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. In alternativa gli appassionati potranno acquistare un pacchetto fra quelli proposti da Now Tv.