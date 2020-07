Calciomercato Inter: ecco l’ultima novità sul futuro di Lautaro Martinez…

Con la vittoria di Ferrara contro la Spal per 0-4, l’Inter di Antonio Conte consolida il secondo posto in classifica e si trova a meno sei punti dalla capolista Juventus a cinque giornate dal termine della stagione. Sicuramente il destino dello scudetto è in mano ai ‘bianconeri’ ma, così come sottolineato da Conte nel post partita, per i nerazzurri è molto importante crescere di giornata in giornata e al momento la rincorsa la deve fare nei confronti di sé stessa senza osservare gli altri.

Uno dei calciatori che è ‘esploso’ sotto la guida del tecnico salentino è Lautaro Martinez che, a suon di ottime prestazioni e realizzando oltre 10 goal tra Serie A e Champions League nella prima parte di stagione, ha attirato l’attenzione di molti top club europei su di sé.

Uno dei club più interessati ad acquisire le prestazioni dell’attaccante argentino è il Barcellona, intenzionato ad affiancarlo a Lionel Messi nell’attacco della prossima stagione del club blaugrana. Dopo un periodo in cui sembrava ormai fatta per l’arrivo di Lautaro in Catalogna, con l’avvento del Coronavirus e l’interruzione dei tornei calcistici, la trattativa sembra che si sia ulteriormente complicata.

Calciomercato Inter: inserimento del Manchester City per la corsa a Lautaro?

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ il Manchester City potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni di euro per strappare Lautaro a Inter e Barcellona, o inserire nella trattativa con i nerazzurri alcune contropartite. In questo scenario potrebbero farsi largo due opzioni: il terzino sinistro Angelino attualmente in prestito al Lipsia, o Gabriel Jesus.