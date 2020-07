Caos Brozovic, tra campo ed un extracampo movimentato

Scoppia il caos Brozovic. Giorni duri in casa Inter. Domani al Meazza arriva il Torino del gallo Belotti. Vincere significherebbe, per gli uomini di Conte, issarsi al secondo posto, a pari merito con la Lazio, e a 8 lunghezze dalla capolista Juventus. Non fare bottino pieno alimenterebbe le voci legate ai tormenti sul futuro di allenatore, squadra e società. Non fosse già così complicata la situazione, a mettere un carico pesante ci ha pensato Marcelo Brozovic per questioni legate all’extra-campo.

Caos Brozovic, passa con il rosso e patente ritirata

Il numero 77 dell’Inter è rientrato da poco, dopo un infortunio che lo ha costretto ai box per circa 1 mese. A questa difficoltà riscontrata in campo si è aggiunto un episodio extra campo che ha contribuito ad aprire un caos Brozovic. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella notte tra venerdì e sabato, il giocatore si è reso protagonista di un episodio poco consono mentre si trovava alla guida della sua auto. Dopo essere passato con il semaforo rosso, il giocatore croato è stato fermato da una pattuglia della polizia che, dopo averlo trovato positivo al test del palloncino, gli ha ritirato la patente. Inoltre, il giocatore è stato costretto, secondo alcuni ben informati, a dover pagare una multa salata a causa del fatto che la sua Rolls Royce risulta intestata ad una azienda privata tedesca, nonostante comunque siano passati 60 giorni dall’arrivo di Brozovic in Italia. Cavilli burocratici che contribuiscono ad appesantire la situazione intorno al mondo Inter già, di per sè, non molto sereno in questo periodo storico. Una buona medicina potrebbe essere rappresentata da una vittoria contro i granata, magari con un gol proprio di Marcelo Brozovic per cercare di porre fine a questa situazione di caos nato dopo la bravata del giocatore croato. Il primo ad esserne felice sarebbe Antonio Conte che, mai come adesso, è in discussione.