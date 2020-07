Caressa: “Ecco come finiranno Genoa-Inter e Juventus-Sampdoria”

Caressa, ecco le previsioni sui due match più interessanti della 36.a giornata di Serie A. Campionato di Serie A che potrebbe vedere già in questo fine settimana la vittoria dello scudetto da parte della Juventus, ai bianconeri mancano 2 punti per la matematica certezza. La 36.a giornata di Serie A si è aperta ieri con l’anticipo di San Siro tra Milan e Atalanta terminata 1-1. Oggi sono 3 le gare in progrmma: Brescia-Parma alle 17.15; Genoa-Inter alle 19.30 e Napoli-Sassuolo alle 21.45. I due match più interessanti di giornata sono Genoa-Inter e Juventus-Sampdoria. Anche oggi come ogni sabato Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno previsto l’esito di queste due gare nel corso del programma radiofonico Deejay Football Club in onda su Radio Deejay.

Serie A, le previsioni di Caressa sui due match più interessanti della 36.a giornata

Ecco le previsioni di Fabio Caressa: “Genoa-Inter dico 1. Il Genoa se perde con l’Inter ritorna ancora in difficoltà, se perde il Lecce fa punti. Juventus-Sampdoria 1”. Caressa vede un Genoa non perdere contro l’Inter in modo tale da mantenere i sogni salvezza per il ‘grifone’, mentre la Juve per Caressa vincerà e conquisterà il nono scudetto consecutivo.



Zazzaroni non è d’accordo con Caressa per quanto riguarda l’Inter: “Genoa-Inter…Questa è dura… X-2. Juventus-Sampdoria 1”. Zazzaroni non è d’accordo con Caressa riguardante la gara di Marassi tra Genoa e Inter, mentre per quanto riguarda i bianconeri pare un esito scontato.