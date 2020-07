Caressa: “Ecco come finiranno Juventus-Atalanta, Napoli-Milan e Inter-Torino”

Caressa, ecco le previsioni sulle gare più interessanti della 32.a giornata di Serie A. La 32.a giornata di Serie A si aprirà con la sfida dell’Olimpico che vederà di fronte Lazio e Sassuolo; alle ore 19.30 al ‘Rigamonti’ sarà il turno di Brescia-Roma e alle ore 21.45 chiude il sabato di campionato il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus ed Atalanta. Le gare più importanti di questo turno sono proprio la sfida di Torino, Napoli-Milan e Inter-Torino. Nel corso del programma radiofonico di Radio Deejay, ovvero Deejay Football Club, Fabio Caressa insieme al direttore del “Corriere dello Sport“, Ivan Zazzaroni, si è cimentato nel prevedere queste gare.

Serie A, le previsioni di Caressa sulle tre gare più importanti del weekend

Ecco le previsioni di Fabio Caressa: “Juventus Atalanta X, Napoli Milan 2, Inter Torino 1X”. Caressa non vede la vittoria dei bianconeri contro l’Atalanta tantomeno un successo degli uomini di Gasperini prevedendo un pareggio che non accontenterebbe nessuno; a sorpresa secondo il giornalista di Sky il Milan potrebbe passare al ‘San Paolo’ e lunedì sera l’Inter non dovrebbe perdere contro il Torino.



Zazzaroni non è d’accordo con Caressa: “Juventus Atalanta 12, non finisce pari, Napoli Milan vedo un bell’ 1, Inter Torino 1.. 1 ampio”. Secondo Zazzaroni non ci sarà il pareggio nel match di Torino, mentre il Napoli è favorito contro il Milan e per finire l’Inter dovrebbe vincere senza problemi contro il Torino.