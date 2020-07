Caressa: “Ecco come finiranno Roma-Inter e Juventus-Lazio”

Caressa, ecco le previsioni sui due big match della 34.a giornata di Serie A. Mancano cinque turni alla conclusione di questo tormentato campionato che potrebbe riaprire clamorosamente la lotta scudetto con la Juventus a +6 sull’Inter. Turno di campionato che si aprirà con i 3 anticipi del sabato: alle ore 17.15 Verona-Atalanta, alle 19.30 Cagliari-Sassuolo e alle 21.45 Milan-Bologna. I big match di questo turno sono 2: Roma-Inter in programma alle 21.45 all’ Olimpico domenica sera e Juventus-Lazio alle 21.45 di lunedì all’ Allianz. Come ogni sabato è tornato l’appuntamento con Deejay Football Club in onda su Radio Deejay con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni che hanno provato a prevedere l’esito delle gare di Serie A.

Serie A, le previsioni di Caressa sui due big match della 34.a di Serie A

Ecco le previsioni di Fabio Caressa: “Roma-Inter 2, Juventus-Lazio X”. Fabio Caressa vede la vittoria dell’Inter a Roma che si porterebbe così a soli 3 punti dalla Juventus che giocherà lunedì sera contro la Lazio e secondo il telecronista di Sky Sport all’ Allianz Stadium terminerà con un pareggio



Zazzaroni non è d’accordo con Caressa: “Roma-Inter 1, Juventus Lazio 1”. Zazzaroni è in disaccordo con il collega, infatti secondo il direttore del “Corriere dello Sport” in questo turno verrà chiuso con ogni probabilità il discorso scudetto con l’Inter sconfitta contro la Roma e la Juventus che dovrebbe vincere contro la Lazio.