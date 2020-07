Dove vedere Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa, diretta tv e streaming Sky. La Sampdoria sfida il Genoa nel Derby della Lanterna del 35° turno di Serie A: tutto sulla gara: da come stanno le due squadre a dove vedere Derby della Lanterna Sampdoria Genoa in tv e streaming.

La Sampdoria di Claudio Ranieri e il Genoa di Davide Nicola si sfidano nel Derby della Lanterna, piatto forte del mercoledì calcistico della 35ª giornata di Serie A. La stracittadina genovese mette in palio punti pesanti per la zona salvezza per quanto riguarda il Grifone. Quest’ultimo è infatti 17° in classifica con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, e ha ora 4 lunghezze di vantaggio sul Lecce, terzultimo e di fatto quasi spacciato a 4 giornate dalla fine.

I marinai sono peraltro in vantaggio nei 36 Derby della Lanterna disputati in Serie A come formazione di casa: il bilancio vede infatti 14 successi, 14 pareggi e 8 affermazioni rossoblù. L’ultima volta che il Genoa ha ottenuto i 3 punti con la Sampdoria squadra di casa nel Derby è stato l’8 maggio 2016 (Sampdoria-Genoa 0-3 con doppietta di Pavoletti e goal di Suso). Il Genoa, con il successo contro il Lecce, ha ottenuto la sua seconda vittoria nelle ultime 4 partite (2 sconfitte), mentre la Sampdoria è reduce da un periodo particolarmente positivo con 5 vittorie, fra cui la più recente in trasferta contro il Parma, e una sola sconfitta nelle precedenti giornate. Probabili formazioni Derby della Lanterna.



In questa pagina tutte le informazioni sul dove vedere Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa: dalle notizie su come stanno le due squadre a come seguire il match in diretta tv e streaming su Sky Sport.

Dove vedere Derby della Lanterna Sampdoria Genoa: Canale Tv e Streaming

• Partita: Sampdoria Genoa

• Data: mercoledì 22 luglio 2020

• Orario: 21.45

• Canale TV: Sky Sport

• Streaming: Sky Go e Now TV

Dove vedere Derby della Lanterna in diretta tv e streaming su Sky

La telecronaca della partita – dalle 21.45 su Sky Sport (ch. 253 del satellite e ch. 484 del digitale terrestre) – sarà di Federico Zancan, affiancato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Riccardo Re ed Alessandro Alciato. Pre e post partita nello studio di ‘Sky Calcio Show L’Originale’ con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giorgia Cenni e i loro ospiti.

Per gli abbonati di Sky la partita Sampdoria Genoa sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Luigi Ferraris sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A TIM attraverso l’acquisizione di un ticket.