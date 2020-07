Questa sera alle ore 21.45 allo stadio Artemio Franchi (a porte chiuse), si disputerà il match Fiorentina Bologna, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie A. Derby dell’Appenino che si giocherà in tutta tranquillità visto che entrambe le squadre si trovano a centro classifica con i felsinei a 46 punti e i viola a 43 rispettivamente al decimo e dodicesimo posto.

Dove vedere Fiorentina Bologna, streaming gratis e diretta TV

Il match tra Fiorentina Bologna in programma questa sera alle ore 21.45 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 253) con diretta a partire dalle ore 21.40; la telecronaca del match sarà affidato ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico dell’ex calciatore Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati di Sky, la partita del Franchi sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Udine sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Fiorentina Bologna, presentazione del match

Nell’ultimo turno di campionato disputato lo scorso weekend, la formazione del tecnico Giuseppe Iachini è uscita sconfitta dal campo della Roma per 2-1 a causa di un rigore nel finale che non c’era, mentre la squadra di Sinisa Mihajlovic ha vinto al 94′ in casa contro il Lecce per 3-2., condannando presumibilmente i salentini alla retrocessione in Serie B.

I precedenti in terra toscana sono 73 che vedono i padroni di casa in netto di vantaggio con 38 successi contro i 14 degli ospiti e 21 pareggi; il match del campionato scorso giocato il 14 aprile 2019 vide le due squadre pareggiare per 0-0, pareggio (1-1) anche nella gara d’andata di questa stagione disputata allo stadio Dall’Ara lo scorso 6 gennaio con reti di Benassi al 27′ e Orsolini al 93′.

Fiorentina Bologna: cliccare qui per le probabili formazioni

L’arbitro del match sarà Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca di Catanzaro e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Salerno), quarto uomo Daniele Doveri di Roma.Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Gian Paolo Calvarese di Teramo e Rodolfo Di Vuolo di Castellamare di Stabia (Napoli).