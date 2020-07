Dove vedere Fiorentina Cagliari, streaming gratis e diretta tv Serie A

Dove vedere Fiorentina Cagliari, presentazione del match. Alle ore 19.30 di mercoledì 8 luglio allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze (a porte chiuse) la Fiorentina di Beppe Iachini ospita il Cagliari di Walter Zenga, il match è valido per la 31.a giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina nell’ultimo turno di campionato è tornato alla vittoria (la prima post-lockdown) battendo per 1-2 il Parma al ‘Tardini’ grazie ad una doppietta (di rigore) di Pulgar, i viola adesso occupano la 13.a posizione in classifica con 34 punti (11 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte). I sardi, invece, occupano l’11.a posizione con 39 punti (10 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna della ‘Sardegna Arena’ contro l’Atalanta per 0-1. Prima di scoprire tutte le coordinate per la diretta tv di stasera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Fiorentina Cagliari.

Fiorentina Cagliari streaming e diretta tv. Il match Fiorentina Cagliari, valevole per la 31.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport 253 (canale 484 del digitale terrestre), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Fiorentina Cagliari, i precedenti. In Serie A i confronti diretti tra i toscani e i sardi sono 38 con 26 vittorie in favore della Fiorentina, 7 sono i pareggi e solo 3 vittorie del Cagliari. I sardi si sono imposti per l’ultima volta al ‘Franchi’ il 13 maggio 2018 grazie allo 0-1 firmato Pavoletti. Mentre il match d’andata giocato alla Sardegna Arena fu vinto nettamente dai sardi per 5-2.