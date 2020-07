Dove vedere Fiorentina Torino, streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Fiorentina Torino, presentazione del match. Alle ore 19.30 di domenica 19 luglio allo stadio ‘Franchi’ di Firenze (a porte chiuse) la Fiorentina di Beppe Iachini ospita il Torino di Moreno Longo, il match è valido per la 34.a giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina occupa la 13.a posizione con 39 punti (9 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivata la vittoria esterna per 1-3 a ‘Via del Mare’ contro il Lecce; i granata, invece, occupano la 15.a posizione con 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi e 18 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivata la vittoria interna per 3-0 contro il Genoa nel match disputato all’ Olimpico Grande Torino. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Fiorentina Torino.

Dove vedere Fiorentina Torino in tv e streaming. Il match Fiorentina Torino, valevole per la 34.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Fiorentina Torino, i precedenti. Il bilancio degli ultimi 10 confronti diretti in campionato tra i viola e i granata sorride alla Fiorentina con 6 vittorie dei gigliati contro 4 pareggi. Il match d’andata giocato all’ Olimpico Grande Torino fu vinto per 2-1 dai granata con reti di Zaza ed Ansaldi per il Torino e goal di Caceres per la Fiorentina.