Probabili formazioni Fiorentina Torino: Iachini si affida al tridente offensivo, Longo punta su Belotti

Probabili formazioni Fiorentina Torino, discorso salvezza da chiudere. Domenica 19 luglio alle 19.30 allo stadio ‘Franchi’ di Firenze si affronteranno la Fiorentina di Iachini e il Torino di Longo, il match è valido per la 34.a giornata del campionato di Serie A. Le due squadre vengono da due convincenti vittorie nello scorso turno di campionato, i viola hanno vinto lo scontro diretto contro il Lecce sbancando ‘Via del Mare’ per 1-3, mentre i granata nell’altro scontro salvezza hanno vinto contro il Genoa con un netto 3-0. La Fiorentina ha un margine di 10 punti sulla terzultima posizione occupata dal Lecce, mentre il Torino ha 8 punti di vantaggio proprio sui salentini. Dopo aver indicato dove vedere Fiorentina Torino in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

QUI FIORENTINA- Iachini pronto a riconfermare il 3-4-3 con cui ha battuto il Lecce, dunque Terracciano in porta; i tre difensori saranno Caceres, Pezzella e Milenkovic; i due esterni saranno Lirola e Dalbert con Pulgar e Castrovilli in mezzo al campo; il tridente offensivo sarà formato da Chiesa, Cutrone e Ribery. Nei viola out per infortunio Benassi, mentre Dragowski è in forte dubbio.

QUI TORINO- Longo si schiererà a specchio rispetto ai viola, dunque 3-4-3 con Sirigu in porta; linea difensiva formata da Izzo, Nkoulou e Bremer; gli esterni saranno De Silvestri e Ansaldi con Rincon e Lukic in mezzo al campo; Verdi sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Belotti e Zaza. Nei granata unico assente Baselli, stagione finita per lui.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO