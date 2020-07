Dove vedere Juventus Atalanta, streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Juventus Atalanta, presentazione del match. Alle ore 21.45 di sabato 11 luglio all’ Allianz Stadium di Torino (a porte chiuse) la Juventus di Maurizio Sarri ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il match è valido per la 32.a giornata del campionato di Serie A. I bianconeri dopo la bruciante sconfitta subita a San Siro contro il Milan per 4-2 dopo il doppio vantaggio firmato Rabiot e Cristiano Ronaldo, vogliono continuare ad allungare sulle proprie inseguitrici, infatti la squadra di Sarri è prima in classifica con 75 punti (24 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) a +7 sulla Lazio, a +9 proprio sull’Atalantae a +10 sull’Inter. I bergamaschi, invece, occupano la 3.a posizione in classifica con 66 punti (20 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal 2-0 rifilato alla Sampdoria nel match giocato al ‘Gewiss Stadium’ e con un’eventuale vittoria contro la Juventus si porterebbero a 6 punti dai bianconeri ma Gasperini vuole chiudere quanto prima il discorso Champions. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Juventus Atalanta.

Dove vedere Juventus Atalanta, diretta TV e streaming