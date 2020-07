Questa sera alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse) si disputerà il match Lazio Cagliari, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti si trovano al quarto posto con 69 punti e con un pareggio sarebbero aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League, mentre i rossoblu sono ormai tranquilli a metà classifica con 42 punti. Entrambi gli allenatori hanno diversi indisponibili e diventa interessante, quindi, capire quali saranno le saranno le probabili formazioni delle due squadre.

Dove vedere Lazio Cagliari: diretta tv e streaming

Il match Lazio Cagliari, (calcio d’inizio ore 21.45) sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Il match in programma questa sera alle ore 21.45 con telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Dario Marcolin, sarà visibile anche su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

L’incontro sarà visibile anche sul decoder Sky canale 209 DAZN1, che ricordiamo è disponibile soltanto per i clienti Sky che possiedono un abbonamento via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD; in ogni caso, è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN per poter guardare DAZN1.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Lazio Cagliari, presentazione del match

Nell’ultimo turno di campionato, la Lazio è uscita sconfitta per 2-1 sul campo della Juventus per 2-1, il Cagliari ha pareggiato in casa 1-1 contro il Sassuolo. I precedenti disputati nella capitale sono 36 con i padroni di casa in netto vantaggio per 24 vittorie contro le 7 degli ospiti con 5 pareggi; nella gara giocata la scorsa stagione giocato il 22 dicembre 2018 successo dei capitolini per 3-1, mentre quest’anno alla Sardegna Arena (16 dicembre), rocambolesca vittoria della squadra di Simone Inzaghi per 2-1 con entrambi le reti segnate nei minuti di recupero con Luis Alberto e Caicedo.

L’arbitro del match sarà Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo di Paola (Cosenza) e Marco Scatragli di Arezzo, quarto uomo Antonio Di Martino di Teramo. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Gianluca Rocchi di Firenze e Alessandro Costanzo di Orvieto (Terni)