Domani sera alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma, si disputerà il match Lazio-Cagliari, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie A. Entrambi gli allenatori dovranno fare a meno di parecchi giocatori, soprattutto Simone Inzaghi che ha Lulic, Marusic, Lucas Leiva e Radu che hanno finito anzitempo la stagione ai quali vanno aggiunto Jony e Correa, anche se quest’ultimo potrebbe essere convocato per andare in panchina; dubbio invece per Luis Alberto sul quale si deciderà domani se potrà essere della partita. Cinque i diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari, Leiva (assente)

Walter Zenga invece non potrà contare sullo squalificato Carboni e sugli infortunati Pavoletti, Oliva e Nainggolan che saranno pronti per l’inizio del ritiro estivo. Sono tre i diffidati: Simeone, Nandez e Lykogiannis.

Probabili formazioni Lazio-Cagliari, ecco le possibili scelte dei due tecnici

Lazio: I biancocelesti in campo con il consueto 3-5-2 che vedrà tra i pali Strakosha, in difesa torna Patric dopo aver scontato le tre giornate di squalifica e giocherà insieme a Luiz Felipe e Acerbi; centrocampo che dovrebbe vedere la conferma di Djavan Anderson sulla fascia sinistra, mentre a destra Lazzari, interni Parolo (o Luis Alberto se recupera) e Milinkovic-Savic, Cataldi sarà il regista; in attacco la coppia Caceido-Immobile

Cagliari: Anche i rossoblu scenderanno in campo con il 3-5-2 che prevede Cragno in porta, in difesa Ceppitelli, Pisacane e uno tra Klavan-Lykogiannis con il secondo leggermente favorito; a centrocampo Ionita in regia, sugli esterni Faragò e Mattiello, interni Nandez e Rog. Coppia offensiva Joao Pedro-Simeone.

Probabili formazioni Lazio-Cagliari

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone.