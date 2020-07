Dove vedere Napoli Milan, streaming gratis e diretta TV Serie A

Questa sera alle ore 21.45 allo stadio San Paolo di Napoli (a porte chiuse), si disputerà il match Napoli Milan, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie A. Match tra due squadre che attualmente si trovano rispettivamente al sesto e settimo posto della classifica con 51 e 49 punti e che vorranno cercare di riprendere la Roma che di punti ne ha 54 ma che ieri ha giocato la sua partita, vinta sul campo del Brescia per 3-0. Ricordiamo che i partenopei si sono garantiti già la qualificazione alla prossima Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre i rossoneri se vorranno evitare il preliminare dovranno superare la Roma, facendo però attenzione al Sassuolo che ieri pomeriggio grazie al successo esterno sulla Lazio per 2-1, si è portata solamente a tre punti.

Dove vedere Napoli Milan, in streaming e tv

Il match tra Napoli Milan in programma questa sera alle ore 21.45 sarà visibile su Sky, i cui canale di riferimento sono Sky Sport Uno (ch. 201), Sky Sport Football (canale 202) e Sky Sport (canale 251) con diretta a partire dalle ore 21.40; la telecronaca del match sarà affidato a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del San Paolo sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Napoli Milan, presentazione del match

Le due formazioni stanno attraversando un ottimo momento di forma con i padroni di casa che nelle cinque gare giocate dopo l’emergenza Covid-19 ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta (contro l’Atalanta per 2-0), mentre gli ospiti hanno fatto anche meglio con quattro successi e un pareggio (2-2 contro la Spal). I precedenti in casa dei partenopei sono 71 con il Napoli in vantaggio per 28 vittorie contro le 22 degli ospiti e 21 pareggi; ultimo successo rossonero al San Paolo risale alla stagione 2010-11 (25 ottobre 2010), con risultato finale di 2-1 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic che rimontarono il gol di Lavezzi.

L’arbitro dell’incontro sarà Federico La Penna della sezione A.I.A di Roma, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi di Bergamo e Luca Mondin di Treviso, quarto uomo Rosario Abisso di Palermo. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Gianluca Rocchi di Firenze e Daniele Bindoni di Venezia.