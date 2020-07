Probabili formazioni Napoli-Milan: turnover per Gattuso, Ibra dal 1° minuto

Domani sera alle ore 21.45 Napoli Milan si sfideranno allo stadio San Paolo (a porte chiuse) per la 32.a giornata di campionato, match molto importante soprattutto per i rossoneri che stanno lottando con la Roma per la qualificazione diretta all’Europa League, la squadra lombarda attualmente si trova a -2 dai giallorossi e per evitare il preliminare a settembre dovrà cercare di superarli; discorso diverso per gli azzurri che avendo vinto la Coppa Italia lo scorso mese già sono qualificati per la competizione europea e a meno di clamorosi recuperi in campionato, il quarto posto per quest’anno la qualificazione alla Champions League dovrà essere archiviata a meno che Mertens e compagni non la vincano ad agosto.

Il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso rispetto alla vittoriosa trasferta di Genova contro i rossoblu, dovrebbe fare cinque cambi facendo dunque parecchio turnover in vista dei tanti impegni in questo mese di luglio: Koulibaly e Demme torneranno dalla squalifica, in difesa e a centrocampo forze fresche con l’ingresso dall’inizio anche di Di Lorenzo e Zielinski, mentre in attacco spazio a Callejon. Unico indisponibile lo spagnolo Llorente; tre invece i diffidati: Mertens, Milik e Zielinski.

L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, dopo la bellissima vittoria in rimonta contro la Juventus, dovrebbe proporre la stessa formazione con una sola eccezione, ovvero fuori Paquetà e dentro dal primo minuto Calhanoglu; in avanti confermatissimo Ibrahimovic. Sono tre gli indisponibili, ovvero Castillejo, Duarte e Musacchio; l’unico diffidato invece è Romagnoli.

Le possibili scelte dei tue tecnici

Il Napoli dovrebbe schierarsi con Meret in porta, quartetto difensivo formato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Maksimovic e Koulibaly centrali, trio di centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, in avanti Callejon, Mertens e Insigne.

Il probabile schieramento del Milan prevede G.Donnarumma tra i pali, difesa a quattro da destra a sinistra con Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez, a centrocampo i due davanti alla difesa Kessiè e Bennacer, mentre il trio davanti all’unica punta Ibrahimovic, sarà quello formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

Probabili formazioni Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.