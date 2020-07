Mercoledì 8 Luglio andrà in scena allo stadio Olimpico, alle ore 21.45, il match valevole per la trentunesima giornata di Serie A che vedrà fronteggiarsi la Roma e il Parma. Entrambe le squadre vengono da un periodo tutt’altro che positivo, con una striscia di tre sconfitte consecutive: la Roma contro Milan, Udinese e Napoli; il Parma contro Inter, Hellas Verona e Fiorentina. Se per il Parma queste sconfitte hanno causato un allontanamento importante dalla ‘zona Europa League’, per la Roma vi è comunque un margine di sei punti per un piazzamento alla prossima Europa League. Dopo aver analizzato anche le probabili formazioni di Roma Parma, è arrivato il momento di scoprire tutte le informazioni utili per vedere il match in TV e streaming.

Dove vedere Roma Parma streaming gratis e diretta TV Serie A

Il match in programma all’Olimpico, Roma vs Parma, sarà trasmesso in diretta streaming tv su DAZN, la piattaforma fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre che su notebook e pc, scaricando la app oppure collegandosi al il sito ufficiale tramite browser. Inoltre la partita può essere vista anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili scaricando la relativa app, o collegando alla tv uno dei dispositivi tra Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure attraverso il decoder Sky Q sempre scaricando l’app DAZN.