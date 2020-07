Probabili formazioni Roma Parma, Serie A: molti i dubbi dei due allenatori

In questa Serie A post-lockdown non c’è tempo di riposare, nemmeno il tempo di archiviare il 30esimo turno di campionato che la massima competizione calcistica italiana riparte e, con essa anche la lotta per accaparrarsi un piazzamento europeo nella prossima stagione.

Mercoledì 8 Luglio, alle ore 21.45, in uno stadio Olimpico a porte chiuse, scenderanno in campo Roma e Parma in una partita che si preannuncia fondamentale per alimentare le loro speranze di un piazzamento europeo a fine stagione.

Entrambe le squadre si affronteranno dopo un periodo molto negativo caratterizzato da 3 sconfitte di fila: la Roma contro Milan, Udinese e Napoli; il Parma contro Inter, Hellas Verona e Fiorentina. Se per la squadra di D’Aversa l’europa è lontana ben sette punti, diverso è il discorso per la Roma di Fonseca che nonostante le ultime uscite negative ha ancora un margine di sei punti per un piazzamento alla prossima Europa League.

Probabili formazioni Roma Parma

Probabili Formazioni Roma

Fonseca per ritrovare una vittoria che manca da ormai tre giornate, dovrebbe schierare i ‘giallorossi’ con il solito 4-2-3-1 con Perez, Pellegrini e Mkhitaryan dietro Edin Dzeko prima punta. Ci sono molti ballottaggi in casa Roma come quello tra Fazio e Ibanez (con quest’ultimo preferito) e tra Zappacosta e Santon (con quest’ultimo che dovrebbe scendere dal 1′). Fonseca dovrà fare a meno degli insisponibili Smalling, Juan Jesus e Cetin.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Ibanez, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lor.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Cetin, Juan Jesus, Smalling

Probabili Formazioni Parma

Il Parma per ritrovare un risultato positivo dopo la serie negativa di tre sconfitte, dovrebbe essere schierato con il solito 4-3-3 con Kulusevski e Gervinho a supporto di Cornelius. Anche per il Parma ci sono alcuni ballottaggi come quello tra Brugman ed Hernani (con quest’ultimo favorito) e tra Bruno Alves e Dermaku (con il portoghese pronto a partire dal 1′).

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno