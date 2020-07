Dove vedere Spal Inter: diretta tv e streaming Serie A

Scopri dove vedere Spal Inter in diretta tv e in streaming.

Terminata la trentaduesima giornata di Serie A Tim, ecco arrivato il momento della trentatreesima. Nel corso di questo turno di campionato, l’Inter di Antonio Conte affronterà la Spal di Gigi Di Biagio. Il match in programma per la sera di giovedì 16 luglio, vedrà incontrarsi due squadre con situazioni di classifica totalmente opposte. La Spal sta vivendo una pessima stagione ed è ormai ad un passo dalla retrocessione: attualmente si trova all’ultimo posto in classifica con 19 punti. Gli spallini sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno complicato ancor di più la situazione in classifica, perché erano scontri diretti contro altre squadre in lotta per la salvezza (Sampdoria, Udinese e Genoa). Il dato preoccupante, oltre alle sconfitte e i gol subiti, sono i gol fatti in queste tre partite: zero. L‘Inter di Conte è reduce da una importante vittoria contro il Torino che ha aumentato il morale della squadra e dell’ambiente. Attualmente i nerazzurri si trovano in seconda posizione, con 68 punti totali. La beneamata vuole cercare di mantenere aperta la sfida scudetto contro i rivali della Juventus per più tempo possibile. La squadra di Conte è chiamata alla vittoria per conservare il secondo posto in classifica e rimediare agli errori commessi nelle scorse partite che hanno fatto perdere alla squadra dei punti importanti. La Spal affronterà il match come una squadra che non ha più nulla da perdere e i propri calciatori potrebbero avere la mente libera da pressioni: ciò potrebbe rendere il match più divertente ed emozionante, nonché rendere difficile la vittoria ai nerazzurri. Scopri qui le probabili formazioni di Spal-Inter.

Dove vedere Spal Inter: l’orario del match

Spal e Inter si affronteranno Giovedì 16 luglio alle ore 21:45, per un match valido per la trentatreesima giornata di Serie A Tim. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Paolo Mazza di Ferrara. L’arbitro designato per dirigere questa partita è Antonio Giua della sezione di Olbia.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Inter

La gara tra Spal e Inter in programma per il 16 luglio sarà trasmessa da DAZN. La piattaforma televisiva comincerà il collegamento col pre-partita alle ore 21:25. Il match sarà disponibile per gli aderenti all’offerta Sky e Dazn, sul decoder di Sky al canale DAZN1 (canale 209). La diretta streaming del match sarà disponibile tramite l’app di Dazn per tutti gli abbonati; l’app è accessibile tramite smartphone, tablet, pc e smart tv. La telecronaca del match sarà affidata alle esperte voci di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.

Spal-Inter: dettagli e curiosità sul match

L’Inter è la squadra contro cui la Spal ha perso più partite in campionato: in totale, nei match disputati dagli spallini contro la beneamata sono arrivate 26 sconfitte. La Spal, inoltre, non vince in Serie A contro l’Inter dal 1962: dopo di allora sono arrivati 12 vittorie dei nerazzurri e tre pareggi. A confermare la pessima stagione che sta vivendo la squadra allenata da Gigi Di Biagio, la Spal ha subito 56 gol in questo campionato ed è a sole tre reti dal suo record negativo in un intero campionato.