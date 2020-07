Questa sera alle ore 21.45 allo stadio Dacia Arena (a porte chiuse), si disputerà il match Udinese Lazio, valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie A. I friulani si trovano al quindicesimo posto con 35 punti a + 6 dal Lecce che è terzultimo e attualmente in serie cadetta, mentre la Lazio è in terza posizione insieme all’Inter a -2 dall‘Atalanta che però ieri sera ha già giocato il suo incontro battendo 6-2 il Brescia.

Dove vedere Udinese Lazio, streaming gratis e diretta TV

Il match tra Udinese Lazio in programma questa sera alle ore 21.45 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 253) con diretta a partire dalle ore 21.40; la telecronaca del match sarà affidato a Riccardo Trevisani con il commento tecnico dell’ex calciatore Daniele Adani.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Udine sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Udinese Lazio, presentazione del match

Nell’ultimo turno di campionato, sia bianconeri che biancocelesti sono state sconfitti in casa rispettivamente da Sampdoria (1-3) e Sassuolo (1-2). In quest sei giornate disputate dopo il ritorno in campo, l’Udinese ha ottenuto sette punti (due vittorie, un pareggio e tre sconfitte), mentre la Lazio sei, con due successi e quattro ko.

I precedenti in terra friulana sono 40, con i biancocelesti in vantaggio per 16 vittorie contro le 13 dei bianconeri e 11 pareggi; nelle ultime sette stagioni i capitolini ha ottenuto sei vittorie e un pareggio, dunque striscia molto positiva. Invece le reti realizzate sono 119 con un parziale di 61-58 sempre per la Lazio. Nella gara d’andata disputata allo stadio Olimpico vittoria laziale per 3-0 con doppietta di Immobile e gol di Luis Alberto, tutto nel primo tempo.

L’arbitro che dirigerà l’incontro sarà Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Domenico Rocca di Catanzaro, quarto uomo Marco Serra di Torino. Al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Davide Massa di Imperia e Luca Mondin di Treviso.