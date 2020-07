Probabili formazioni Udinese-Lazio: un ballottaggio per Gotti, due per Inzaghi

Questa sera alle ore 21.45 Udinese-Lazio si sfideranno alla Dacia Arena di Udine per il match valevole per la 33.a giornata di campionato. Incontro molto importante per ambedue le squadre: i friulani per raggiungere la salvezza il prima possibile, i biancocelesti invece per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e giocarsi il secondo posto contro Inter e Atalanta.

Il tecnico dei padroni di casa Luca Gotti ha un solo indisponibile che corrisponde al nome del centrocampista Mandragora che ha finito anzitempo la stagione per la rottura del crociato; alla vigilia un solo ballottaggio ed è quello che riguarda Wallace-Jajalo con quest’ultimo leggermente favorito, mentre torneranno dal primo minuto sicuramente Fofana e Okaka.

Per il mister degli ospiti Simone Inzaghi, soliti problemi con parecchie defezioni: allo squalificato Patric, saranno assenti i lungodegenti Lulic e Marusic, più l’argentino Correa al quale si dovrebbe aggiungere anche Lucas Leiva che ancora non si è del tutto ripreso dall’operazione di tre mesi fa al ginocchio e che rischia di subire una nuova operazione; ora bisognerà capire se la farà subito o stringerà in denti per queste ultime due settimane e mezzo e farà tutto ad agosto. Sono due i ballottaggi aperti: il primo è in difesa con Luiz Felipe-Bastos e il secondo a centrocampo tra D.Anderson-Lazzari con l’ex estense che ha giocato tutte le partite e potrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni Udinese-Lazio

Il 3-5-2 di Gotti prevede Musso in porta, difesa a tre composta da Troost-Ekong, Nuytinck e Samir; centrocampo con Stryger Larsen e Sema sugli esterni, in mezzo De Paul, Jajalo (o Wallace) e Fofana, coppia d’attacco Okaka-Lasagna con quest’ultimo in grande forma visto i suoi sei gol realizzati nelle ultime cinque gare.

Solito 3-5-2 anche per Inzaghi con Strakosha tra i pali, terzetto difensivo formato da Luiz Felice (o Bastos), Acerbi e Radu, a centrocampo sulle corsie laterali Lazzari (o J.Anderson) e Jony, in mezzo al campo Cataldi con ai suoi fianchi Luis Alberto e Milinkovic-Savic, mentre in avanti Immobile e Caicedo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.