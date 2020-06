Dove vedere Verona Parma: diretta tv e streaming

Questa sera alle ore 21.45 allo stadio Bentegodi (a porte chiuse) si disputerà il match tra Verona Parma, valevole per la 29.a giornata del campionato di Serie A. Scaligeri e ducali sono senza dubbio le due sorprese più belle di questa stagione e in questo momento sono entrambe all’ottavo posto in classifica con 39 punti ma a solo -3 dal settimo (Milan 42) che a fine stagione varrà la qualificazione al preliminare di Europa League. Dunque gara importantissima per rimanere attaccato al sogno europeo considerando anche che i rossoneri giocheranno in trasferta contro il fanalino di coda Spal e dunque favoriti per la vittoria.

Diventa interessante capire quali saranno le saranno le probabili formazioni di Verona Parma.

Serie A, dove vedere Verona Parma: streaming e diretta tv

Il match tra Verona Parma in programma questa sera alle ore 21.45 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento è Sky Sport HD (ch. 254), con diretta a partire dalle ore 21.40; la telecronaca del match sarà affidato a Daniele Barone con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Pellegrini.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Bentegodi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Verona Parma, presentazione del match

Nell’ultimo turno di campionato gli scaligeri hanno pareggiato 3-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo ma è stato un risultato che sa di beffa visto che i gialloblu vincevano 3-1 e si sono fatti beffare al 97′ da un grande gol di Rogerio; gli emiliani invece sono usciti sconfitti in casa per mano dell’Inter per 2-1 con rimonta finale nerazzurra, che l’84’ e l’87’ ha capovolto il risultato grazie a De Vrij e Bastoni.

I precedenti in terra veneta nella massima serie sono sette e che vedono i padroni di casa in vantaggio per cinque vittorie contro le due degli ospiti, senza nessun pareggio. L’ultima partita in Serie A al Bentegodi è stata disputata nella stagione 2014-15 (11 gennaio) con successo dell’Hellas per 3-1 con reti di Sala, Toni e Valoti (Lodi per i ducali).

L’arbitro del match sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca di Catanzaro e Pasquale Capaldo di Napoli, quarto uomo Lorenzo Maggioni di Lecco. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Marco Piccinini di Forlì e Filippo Valeriani di Ravenna.

Con il fischietto arbitrale capitolino, i veneti hanno ottenuto quattro successi, un pareggio e cinque ko (di cui gli ultimi tre di fila), mentre per gli emiliani sono sedici i precedenti con sei vittorie, sette pareggi e tre sconfitte.