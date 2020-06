Probabili formazioni Verona Parma: Kumbulla e Kucka squalificati

Questa sera alle ore 21.45 Verona Parma si affronteranno allo stadio Bentegodi per la 29.a giornata di campionato, match molto importante per continuare il sogno Europa League, attualmente distante tre punti a dieci turni dalla fine.

Il tecnico degli scaligeri Ivan Juric, dovrà fare a meno di Kumbulla, squalificato per una giornata per essere arrivato a cinque cartellini gialli, mentre tra gli infortunati ci sono ancora Danzi, Eysseric e Salcedo, mentre Borini non è ancora al 100% e solamente oggi, quando ci sarà l’elenco dei convocati, si saprà se sarà a disposizione.

Anche l’allenatore dei ducali Roberto D’Aversa non avrà un giocatore squalificato, ovvero Kucka, mentre l’unico indisponibile è il lungodegente Inglese.

Le stelle di Verona e Parma, da una parte Amrabat e dall’altra Kulusevski, dovranno essere bravi a prendere per mano le loro squadre per cercare di fare la differenza in un match che si preannuncia equilibrato.

Prima di andare ad analizzare le formazioni, ricordiamo che Verona Parma sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Le possibili scelte dei due tecnici

Ivan Juric (modulo 3-4-2-1) schiererà in porta Silvestri. con il brasiliano Empereur al posto dello squalificato Kumbulla, mentre Rahmani e Gunter gli altri due difensori della linea a tre, a centrocampo previsto un ballottaggio tra Badu-Veloso con il lusitano che alla fine dovrebbe partire dal primo minuto, per il resto confermati Faraoni, Amrabat e Lazovic. Infine in attacco dovrebbe tornare Di Carmine visto che domenica contro il Sassuolo è rimasto in panchina, pronti comunque all’occorrenza Stepinski e Pazzini, infine dietro all’unica punta, oltre a Pessina giocherà uno tra Zaccagni-Verre con il primo leggermente favorito.

Roberto D’Aversa (modulo 4-3-3) con Sepe tra i pali, in difesa dovrebbe confermare solamente Bruno Alves rispetto al match di domenica sera contro l’Inter, insieme al portoghese previsti Darmian, Iacoponi e Pezzella, a centrocampo con Brugman regista, per gli altri due posti ci sono i ballottaggi Hernani-Scozzarella e Barillà-Kurtic, mentre tridente offensivo confermato, ovvero Kulusevski e Cornelius e Gervinho.

Probabili formazioni Verona Parma

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.