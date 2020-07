Enrico Varriale, bufera su Twitter: “Complimenti alla Juventus per il 36° scudetto”

La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva nella serata di ieri, domenica 26 luglio 2020. Un trionfo suggellato dall’aritmetica e maturato sul manto erboso dell’Allianz Stadium, dove Cristiano Ronaldo e compagni hanno avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-0 (con il portoghese che, a tempo quasi scaduto, si è concesso il lusso di calciare un penalty sulla traversa della porta difesa dall’ex bianconero Emil Audero) e che ha riaperto, inevitabilmente, l’annosa questione connessa all’esatto numero di titoli nazionali vinti dalla “Vecchia Signora”, figlia della revoca di due scudetti nell’estate 2006, quella dello scandalo Calciopoli. A spargere zizzania fra i tifosi ci ha pensato in queste ore il noto giornalista Enrico Varriale…

Enrico Varriale: “Scudetto numero 36”

Il vicedirettore di Rai Sport si è concesso un tweet che ha mandato su tutte le furie i sostenitori zebrati: ve lo riportiamo di seguito. “Arriva lo scudetto numero 36 per la Juventus, il nono consecutivo. Un risultato senza precedenti nei 5 campionati top d’Europa. Complimenti al club, a mister Sarri e ai calciatori”. Diverso il computo dei tricolori secondo i tifosi di “Madama”, secondo i quali in bacheca campeggiano invece 38 primi posti in Serie A. Una punzecchiatura cercata da parte di Enrico Varriale oppure figlia di una mera casualità?