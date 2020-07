Enrico Varriale su Twitter: “La Juve fallisce e non convince”

Il clamoroso tracollo rimediato alla Dacia Arena di Udine da parte della Juventus di Maurizio Sarri non ha lasciato indifferenti neppure gli addetti ai lavori: troppo fragile la tenuta difensiva dei campioni d’Italia, che si sono lasciati sfuggire dalle mani la possibilità di vincere lo scudetto già nella serata di ieri, nonostante avessero chiuso il primo tempo in vantaggio per effetto della staffilata da fuori area di Matthijs De Ligt, sempre più a suo agio all’interno della formazione titolare della “Vecchia Signora”. La questione tricolore dovrebbe essere soltanto rimandata di qualche giorno (servono 3 punti in 3 gare), ma certo questa squadra non può soddisfare le aspettative dei tifosi e dei giornalisti, che stanno condannando a ripetizione Maurizio Sarri. Fra questi, vi è anche Enrico Varriale…

Enrico Varriale: “La Juve non convince”

Ha approfittato dei social network, in particolare di Twitter, Enrico Varriale per esternare il proprio pensiero in merito al ko bianconero. Il vicedirettore di Rai Sport sul suo profilo ha scritto: “Fallisce il primo match ball la Juventus, che contro un’ottima Udinese colleziona la quinta sconfitta esterna, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Fofana regala 3 punti salvezza ai padroni di casa. La squadra di Sarri vincerà lo scudetto, ma continua a non convincere”.