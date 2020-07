Fabrizio Biasin: “La Juventus vincerà lo scudetto per mancanza di concorrenza”

Il giornalista del quotidiano “Libero”, Fabrizio Biasin, è tornato a parlare del campionato di Serie A e della probabile conquista da parte della Juventus del suo nono titolo nazionale consecutivo. L’ha fatto in diretta a “Calcio Napoli 4 Live”, programma trasmesso sul canale 296 del digitale terrestre (CalcioNapoli24 TV), sottolineando le evidenti difficoltà della formazione campione d’Italia in carica, che troppo spesso quest’anno, in particolare dal rientro in campo dopo il lockdown legato allo scoppio della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo intero, ha dimostrato una preoccupante fragilità difensiva e una scarsa copertura da parte dei suoi centrocampisti, incassando 38 reti in 35 gare del torneo, ben 12 negli ultimi 450 minuti.

Fabrizio Biasin: “Mancano i rivali”

Alla luce di questi dati statistici e delle considerazioni che ne derivano, Fabrizio Biasin ha asserito: “La Juventus vincerà lo scudetto perché tutte le altre hanno avuto problemi più evidenti dei bianconeri, tra Napoli, Inter e Lazio. Mancanza di concorrenza quest’anno proprio che la Juve è sembrata molto vulnerabile”. Per quanto concerne invece il Napoli, ancora in corsa (così come la squadra di Sarri e l’Atalanta di Gasperini) per la vittoria della Champions League, il giornalista ha dichiarato: “Il Napoli sta preparando bene la partita col Barcellona, vedo troppe critiche per queste ultime uscite. Con il Sassuolo ottimo test”.