FIORENTINA RIBERY, COSA RISERVA IL FUTURO? – Dopo il furto subito qualche giorno fa, per la Fiorentina Ribery potrebbe diventare un caso. Il francese, che fin dal suo arrivo a Firenze ha sempre dato l’impressione di essere innamorato di tifosi e città stessa, dopo il fattaccio potrebbe avere qualche problemino e crearne a sua volta qualcuno alla Viola. Infatti, Ribery è sembrato irritato, nel messaggio inviato attraverso il proprio account Instagram, e soprattutto molto arrabbiato ed infastidito. Pradé ha deciso di fare chiarezza sul caso.

Fiorentina Ribery, Pradé fa chiarezza sulla questione

“Al ritorno dalla vittoria contro il Parma, sono rientrato a casa mia. La mia casa in Italia, Paese nel quale ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a Monaco. Ecco quello che ho trovato… Dunque, mia moglie ha perso qualche borsetta, qualche gioiello ma grazie al cielo niente di essenziale. (…) Non corro dietro i milioni, grazie a Dio non mi manca niente, in compenso corro sempre dietro a un pallone, perché è la mia passione. Ma, passione o meno, la mia famiglia passa avanti a tutto, e noi prenderemo decisioni che saranno necessarie al nostro benessere”. Queste le dure parole dell’ex Bayern Monaco, che hanno ovviamente fatto tremare la Fiorentina ed i suoi tifosi. Oggi, però, è arrivato il chiarimento di Daniele Pradé, che ha tranquillizzato gli animi nel capoluogo toscano: “E’ stato solo un malinteso, Franck è felicissimo qui. Ha subito una violazione importante, che in passato ho provato anche io. Lui è un ragazzo intelligente, è felice con noi, è felice di Firenze e dei fiorentini”. Insomma, sembra essere tutto risolto per la gioia dei gigliati.