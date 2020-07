Genoa-SPAL, Serie A TIM: probabili formazioni

Domenica 12 luglio alle 17:15 Genoa-SPAL. I rossoblu per avanzare in classifica e centrare la permanenza in Serie A, i ferraresi per il miracolo salvezza (che si allontana ogni giornata che passa).

La squadra guidata da Davide Nicola si terrà stretto il 3-5-2, con la difesa composta da 3 giocatori tra Goldaniga, Soumaoro. Masiello, Romero e Zapata, con gli ultimi due che probabilmente siederanno in panchina. A centrocampo i giocatori che hanno la titolarità sono l’esterno destro Biraschi, l’interno svizzero Behrami e il regista danese Lasse Schöne. Ballottaggio Sturaro-Cassata e Criscito-Barreca. Davanti prenderanno posizione Pinamonti e Pandev, quest’ultimo insidiato da Iago Falque e Sanabria. Out Radovanovic e Salcedo.

I ferraresi si disporranno quasi sicuramente secondo il 4-4-2 di Di Biagio, con Cionek adattato terzino destro, Reca (in vantaggio su Sala) sulla fascia opposta e al centro il duo Vicari–Bonifazi. Centrocampo con molti giocatori in dubbio: D’Alessandro e Strefezza sicuri di un posto come esterni, al centro in vantaggio la coppia Valdifiori–Missiroli. In attacco Petagna e Cerri saranno titolari. Non saranno presenti contro i rossoblu Fares, Berisha, Zukanovic e Valoti, tutti per infortunio.

GENOA (3-5-2): Perin – Goldaniga, Soumaoro, Masiello – Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Criscito – Pinamonti, Pandev

SPAL (4-4-2): Letica – Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca – D’Alessandro, Valdifiori, Missiroli, Strefezza – Petagna, Cerri