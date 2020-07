Genoa-SPAL streaming e diretta tv 12 luglio

Domenica 12 luglio alle 17:15 è in programma la sfida Genoa-SPAL, valida per la 32esima giornata del massimo campionato italiano. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio Luigi Ferraris del capoluogo ligure a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti contagio per COVID-19. Nel girone d’andata le due squadre avevano pareggiato a Ferrara 1-1, il medesimo risultato del doppio scontro della scorsa stagione.

Il Grifone è diciottesimo in classifica (27 punti), a un punto dal Lecce salvo e a +6 dalla penultima Brescia. Questa è la prima delle 4 partite decisive per la salvezza. Le avversarie infatti sono le dirette concorrenti e contendenti degli ultimi due posti (16° e 17°) che profumano di salvezza. Il Genoa giocherà 4 finali contro Spal (oggi), Torino, Lecce e il derby contro la Sampdoria. La squadra di Davide Nicola non ha ancora vinto dalla ripresa del campionato e ha raccolto solo 2 pareggi. Non può permettersi passi falsi.

I biancazzurri sono ultimi in classifica (19 punti), a due punti dal Brescia. Gli estensi hanno il peggior attacco della Serie A (23 gol) e il trascinatore Petagna non segna da 4 partite. Non vincono dall’8 marzo contro il Parma, esattamente come il Genoa. Hanno racimolato solo 1 punto (2-2 vs Milan) nelle ultime 5 partite e hanno un piede in Serie B. La permanenza in Serie A, dopo l’ultima sconfitta contro l’Udinese, necessità qualcosa più di un miracolo. Ma se i ragazzi di Di Biagio trovano un ordine compatto in campo e la via del gol più spesso, la Dea Fortuna saprà ricompensarli.

Dove vedere Genoa-SPAL in streaming e diretta tv

La sfida in programma oggi alle 17:15 sarà disponibile sulla piattaforma Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet, sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv. Per gli abbonati a Sky Q col pacchetto calcio la pay tv offre anche il canale Dazn One, che trasmette la partita di rilievo di quella fascia oraria.

