Ibrahimovic, Franco Ordine: “Non era vecchio?”

È arrivato nel mercato invernale per dare una svolta alla stagione del Milan e così è stato. Zlatan Ibrahimovic in 19 gare con la maglia rossonera questa stagione ha siglato 10 gol, trascinando un Milan ferito e portandolo a giocare le qualificazioni di Europa League per la prossima stagione. Ibrahimovic è stato sicuramente l’uomo in più di questo Milan che ha dato nuova linfa vitale alla squadra e ha supportato Stefano Pioli verso la costruzione di una rosa che in questa seconda parte di stagione, ripresa dopo il lockdown, ha cambiato totalmente faccia, mettendo in difficoltà tutte le squadre del campionato, tra cui la Juventus. Inoltre nella scorsa giornata di campionato, Ibracadabra ha siglato due gol nella vittoria per 4-1 contro la Sampdoria, diventando il primo giocatore ad aver siglato 50 reti con il Milan e 50 reti con l’Inter nella storia della Serie A a girone unico.

Franco Ordine contro chi criticava Ibrahimovic

A ribadire l’importanza di Zlatan Ibrahimovic ci ha pensato lo storico giornalista e tifoso del Milan Franco Ordine tramite un videomessaggio sui social di Sportmediaset. “Io ce l’ho con quelli che dicevano di lasciare stare Ibra, perché è vecchio, appena operato” così inizia il video di Franco Ordine che poi continua: “È incredibile, sono spariti dalla circolazione, si sono dileguati. Non lo dico solo e soltanto perché contro la Sampdoria ha imbastito un paio di gol e un paio di assist, ma soprattutto perché sta facendo crescere tutti. Calhanoglu, Leao, Castillejo, persino Saelemaekers“!