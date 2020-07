Inter sconfitta dal Bologna, Ziliani critica duramente Conte su Twitter

Paolo Ziliani, arriva la critica su Twitter ad Antonio Conte. La 30.a giornata di Serie A ha detto molto in termini di risultati e di lotta scudetto, a dar scalpore nella domenica calcistica è stata la sconfitta interna dell’Inter per mano del Bologna e il rammarico di Antonio Conte per non aver approfittato della sconfitta della Lazio contro il Milan per portarsi a -1 dai biancocelesti. I neroazzurri erano passati in vantaggio al 22′ del primo tempo con Lukaku ma poi nella ripresa sono crollati psicologicamente dopo il rigore fallito da Lautaro al 62′, nerazzurri che hanno giocato per una ventina di minuti in superiorità numerica per l’espulsione di Soriano ma non hanno saputo approfittarne e anzi al 77′ la parità numerica è stata ristabilita con il doppio giallo a Bastoni. Bologna che poi ha prima pareggiato con il giovane Juwara al 74′ e poi ha trovato il goal della vittoria con Barrow all’80’. Inter che si ritrova adesso a -11 dalla Juventus e quindi con il sogno scudetto praticamente sfumato. Inter e il suo allenatore Conte criticati anche da Paolo Ziliani su Twitter.

Ziliani incolpa Conte per la sconfitta maturata contro il Bologna

Ziliani poco convinto dell’operato del tecnico salentino sulla panchina dell’Inter. Ecco il tweet del giornalista de Il Fatto Quotidiano: “L’incommensurabile bravura di Antonio Conte, mister 12 milioni, quello di Inter-Slavia come biglietto da visita, poi Dortmund e la doppia meraviglia contro la Juventus. Quello cui i giocatori li hanno comprati, altroché se li hanno comprati”.