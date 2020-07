Inter Torino formazioni: dubbio Lukaku, Eriksen titolare

Inter Torino formazioni work in progress, con Conte, che dovrebbe fare a meno di Lukaku, dopo il fastidio muscolare acutizzatosi nella trasferta di Verona. La sfida tra nerazzurri e granata sarà un importante crocevia per entrambe le squadre. Conte, dopo i postumi del Bentegodi, ha bisogno necessariamente dei tre punti per placare le polemiche e proiettare l’Inter verso il secondo posto in graduatoria. La Beneamata è a secco di vittorie da ben due turni, vista la sconfitta di domenica scorsa contro il Bologna e il pari di giovedì sera contro l’Hellas Verona. I due passi falsi hanno fatto rimbalzare i nerazzurri al quarto posto, togliendoli, definitivamente o quasi, dalla corsa allo scudetto. A San Siro, arriverà, invece un Torino alla ricerca di punti di salvezza e galvanizzato dopo la fondamentale vittoria di mercoledì contro il Brescia per 3 a 1. I granata hanno 34 punti in cascina e una possibile vittoria contro l’Inter, significherebbe permanenza in A quasi in cassaforte. Attenzione al gallo Belotti, in gol da ben 5 partite consecutive. Inter Torino formazioni nel dettaglio.

Inter Torino formazioni, le possibili scelte dei due allenatori

Conte dovrà fare a meno ancora di Barella, Sensi e Moses, con il dubbio Lukaku sempre nell’aria. Ritornano dalle squalifiche sia D’Ambrosio che Bastoni. Comunque la difesa a 3, dovrebbe essere composta da Skriniar, de Vrij e dallo stesso Bastoni. In fascia, a destra Candreva e a sinistra bagarre Biraghi-Young, mentre in mezzo ancora presente Gagliardini e uno tra Borja Valero e Brozovic (possibile provvedimento per lui, vista la revoca della patente la scorsa notte). Sulla trequarti, ritorna dal primo minuto Eriksen, con Sanchez e Lautaro possibile tandem offensivo.

Nel Toro, ci sarà Izzo, insieme a Nkoulou e Lyanco; ai lati i soliti De Silvestri e Ansaldi, mentre completano il centrocampo a quattro: El General Rincon e Meitè. Tanta qualità in avanti, con Simone Verdi coadiuvato dall’ex Bilbao Berenguer e unica punta il gallo Belotti a quota 14 reti in campionato. Squalificato Simone Zaza.

Inter Torino formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. A.Conte

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. M.Longo