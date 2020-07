Juventus: 810 punti in nove anni di Serie A! Le rivali…

Che la Juventus abbia letteralmente monopolizzato la Serie A in questi ultimi nove anni è un dato di fatto assolutamente oggettivo e, parimenti, incontrovertibile. Raramente i campioni d’Italia hanno tagliato il traguardo stagionale vantando un risicato margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici e spesso e volentieri hanno fatto incetta di punti preziosi negli scontri diretti, una tendenza che quest’anno è stata parzialmente smarrita dalla formazione di Maurizio Sarri (“solo” 3 punti con Lazio e Napoli). Vi è un’ulteriore graduatoria a certificare l’inarrivabile primato della Vecchia Signora, che riguarda il totale dei punti incamerati in queste stagioni.

Juventus a quota 810!

Come riferito da “Il Corriere dello Sport”, la Juventus guida la classifica con 810 punti in totale (che potrebbero divenire 816, qualora Cristiano Ronaldo e compagni vincessero contro Cagliari e Roma) e una media di 90 a campionato. E le altre? Al secondo posto vi è il Napoli, a -133 dalla compagine torinese, seguita da Roma (-163), Lazio (-232), Milan e Inter (insieme a 237 lunghezze di distanza dalla capolista). Insomma, un vero e proprio abisso, impossibile da colmare in una singola annata di fatto, vi è più di una stagione di distacco tra il club della Continassa e le altre big di Serie A, a testimonianza dello strapotere zebrato nel torneo.