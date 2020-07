Lazio Milan streaming e diretta tv Serie A: ecco dove vederla

Lazio Milan streaming e diretta tv, ecco dove vedere Serie A 30° giornata.

Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il match Lazio – Milan, gara valida per la 30° giornata di Serie A. La Lazio ha trovato una vittoria in rimonta contro il Torino nell’ultima giornata, mantenendo il secondo posto con 68 punti e continuando a inseguire la Juventus capolista. Il Milan invece non è riuscito a confermare le due vittorie contro Lecce e Roma e si è fermato a Ferrara, pareggiando 2-2 contro la Spal: adesso i rossoneri sono settimi con 43 punti. Il Milan non vince all’Olimpico contro la Lazio dal 2015 (la partita finì 1-3) e la gara d’andata si concluse con il risultato di 2-1 in favore della Lazio grazie alle reti di Immobile e Correa (un autorete di Bastos regalò il gol al Milan).

La sfida tra Lazio e Milan è in programma sabato 4 luglio alle ore 21:45.

Clicca qui per scoprire le probabili formazioni Lazio Milan.

Dove vedere Lazio Milan streaming e diretta tv Serie A

