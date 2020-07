Lecce-Brescia in streaming e diretta tv 22 luglio

Oggi alle ore 21:45 è in programma Lecce-Brescia, valevole per la 35esima giornata del massimo campionato italiano. Il terreno di gioco sarà lo stadio Via Del Mare di Lecce a porte chiuse. Nel girone d’andata i biancazzurri avevano trionfato 3-0, mentre la scorsa stagione in Serie B i pugliesi avevano vinto di misura 1-0 e perso 2-1 in terra lombarda.

I padroni di casa sono terzultimi in classifica (29 punti), frutto di 7 vittorie e 8 pareggi. Sono a 4 punti di distanza dal Genoa salvo. Lo scontro di stasera risulta determinante per i Salentini in ottica salvezza e per ottenere il vantaggio negli scontri diretti: in caso di pari punti con la squadra diciassettesima (e salva) secondo il regolamento il primo criterio da valutare è infatti quello degli scontri diretti. Viene dalla partita persa contro il Genoa per 2-1.

Le Rondinelle sono penultime in classifica (24 punti), ottenute grazie a 6 vittorie e altrettanti pareggi. La garanzia della salvezza è distante 9 punti ma si parla ormai di impresa impossibile per il Brescia. Un ipotetico ko contro il Lecce sarebbe una condanna a morte, visto che il calendario vede i biancazzurri contro Parma, Lazio e Sampdoria. Viene dalla vittoria contro la retrocessa SPAL per 2-1.

Dove vedere Lecce-Brescia

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla pay tv Sky sul canale Sky Sport (canale 255 del satellite, 486 del digitale terrestre) e in streaming sulle applicazioni Sky Go e Now Tv.