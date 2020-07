Lecce-Brescia, Serie A TIM: probabili formazioni

Mercoledì 22 luglio alle ore 21:45 Lecce-Brescia. La sfida si preannuncia come lo scontro decisivo per la permanenza e nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare.

La squadra di Fabio Liverani scenderà in campo con il 4-3-2-1, con Lapadula vertice dell’albero di natale supportato da Farias e Saponara. Il pacchetto difensivo sarà composto da Gabriel in porta, Donati a destra, Lucioni e Paz centrali, e Dell’Orco a sinistra. Tachtsidis rimpiazzerà il regista Petriccione squalificato e sarà affiancato da Mancosu e Barak. Ballottaggio Lapadula-Babacar e Farias-Falco. Assenti Deiola e Rossettini, quest’ultimo colpito da un’infezione tropicale causata da una puntura di una zanzara. Calderoni convocato ma è in dubbio la sua titolarità a discapito di Dell’Orco.

Il tecnico degli ospiti Diego López opta per il 4-4-2, con il trequartista Zmrhal adattato ad esterno di destra e la coppia Donnarumma-Torregrossa certa della titolarità. Semprini verrà schierato come terzino sinistro e Martella (titolare in quel ruolo) è in ballottaggio con Bjarnason per la maglia da esterno sinistro. Out Alfonso, Cistana, Bisoli, Balotelli e Skraab. Squalificato Spalek.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel – Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco – Mancosu, Tachtsidis, Barak – Farias, Saponara – Lapadula

BRESCIA (4-4-2): Joronen – Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini – Zmrhal, Dessena, Tonali, Martella – Torregrossa, A. Donnarumma