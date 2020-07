Mihajlovic: “Bergomi e Caressa a Sky sembra che lavorino per Inter Channel”

Fanno ancora discutere le dichiarazioni di Sinisa Mihajlović. Il nervosismo dell’allenatore del Bologna è noto da tempo e in queste ultime apparizioni della sua squadra, sembra essersi intensificato. Reduce dalla cocente sconfitta interna contro il Sassuolo, l’ex Lazio durante un’intervista a Sky è tornato sulla partita scorsa contro l’Inter, vinta per 2-1 dal suo Bologna. Mihajlović se l’è presa particolarmente con Caressa e Bergomi, commentatori troppi di parte secondo il serbo e rei di non aver parlato abbastanza della vittoria a San Siro da parte della sua squadra. Ecco le dichiarazioni da parte dell’ex Lazio a riguardo:

“Domenica abbiamo vinto con l’Inter e ho visto quella trasmissione dove si tolgono le giacche con quello piccolino che conduce, il marito di quella Benedetta Parodi (Fabio Caressa) e c’era anche Bergomi e altri. Ho sentito mezzora di quella trasmissione, non si è mai detta una parola sul Bologna, è una vergogna, sembra che lavorate su Inter Channel, nessuno ha parlato del Bologna né ha fatto i complimenti per la vittoria e per quello che ha fatto, questo non è giornalismo, non mi interessa rispondere a niente, vi saluto”.

Dopo questa dichiarazione polemica e alquanto velenoso, Mihajlović lascia gli studi di Sky e se ne va. Inutile dire che le sue parole genereranno polemiche nelle prossime ore.