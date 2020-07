Probabili formazioni Cagliari Lecce: Zenga si affida a Joao Pedro e Simeone

Probabili formazioni Cagliari Lecce, bella gara alla ‘Sardegna Arena’. Domenica 12 luglio alle 19.30 alla ‘Sardegna Arena’ scenderanno in campo il Cagliari di Walter Zenga e il Lecce di Fabio Liverani, il match è valido per la 32.a giornata del campionato di Serie A. I sardi vogliono tornare al successo che manca da 3 giornate, esattamente dal 4-2 rifilato al Torino lo scorso 27 giugno, e attualmente occupano l’11.a posizione con 40 punti, la formazione di Zenga è reduce dal pareggio esterno per 0-0 contro la Fiorentina al ‘Franchi’. Il Lecce di Liverani invece insegue il sogno salvezza, i salentini al momento sono in 17.a posizione con 28 punti a +1 sul Genoa e sono reduci dall’importante vittoria interna per 2-1 contro la Lazio. Dopo aver indicato dove vedere Cagliari Lecce in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni Cagliari Lecce.

Probabili formazioni Cagliari Lecce, ecco le scelte di Zenga e Liverani