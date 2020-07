Probabili formazioni di Brescia-Parma: fuori Joronen e Donnarumma, allarme centrocampo per i crociati

Oggi andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti Brescia-Parma. I padroni di casa sono retrocessi matematicamente, i ducali tornano dalla vittoria contro il Napoli. Vediamo ora le formazioni di Brescia-Parma.

CLICCA QUI PER DOVE VEDERE BRESCIA-PARMA

Il tecnico Diego López schiererà i suoi con il consueto 4-4-2 visto da qualche settimana. Mangraviti si gioca una maglia da titolare al lato del giovane Papetti, sulle corsie laterali invece agiranno Semprini a destra e Martella o Mateju a sinistra. A centrocampo spazio a Dessena e Viviani (quest’ultimo potrebbe favorire il riposo di Tonali), ai lati Spalek e Zmrhal. Ayé verso la titolarità, Torregrossa sicuro della titolarità. Indisponibili Cistana, Ndoj, Skrabb, Chancellor, Bisoli e Balotelli. Sabelli squalificato per questo turno. Non convocati Joronen, A. Donnarumma e Bjarnason.

La squadra guidata dal tecnico D’Aversa è alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo: saranno assenti contemporaneamente Scozzarella, Hernani e Kucka. Si parla per questo anche di un cambio di modulo, dal 4-3-3 al 4-4-2. In caso però di conferma del solito schieramento via libera a Barillà regista, con Grassi e Kurtic a supporto come mezzali. Rientrano Kulusewski e Gervinho come esterni d’attacco. La punta titolare contro i lombardi sarà Inglese anche se aumentano le quotazioni di Caprari. Ballottaggio Iacoponi-Dermaku. Squalificato Brugman, ancora fuori per infortunio Cornelius.

BRESCIA (4-4-2): Alfonso – Semprini, Papetti, Mateju, Martella – Zmrhal, Viviani, Dessena, Spalek – Torregrossa, Ayé

PARMA (4-3-3): Sepe – Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, G. Pezzella – Grassi, Barillà, Kurtic – Kulusewski, Inglese, Gervinho