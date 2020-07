Serie A TIM, dove vedere Brescia-Parma in streaming e diretta tv

Oggi si gioca Brescia-Parma, valida per la 36esima giornata del massimo campionato italiano. Il terreno di gioco sarà lo Stadio Mario Rigamonti della città lombarda, naturalmente a porte chiuse. Prima di capire dove vedere la partita in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due rose. Clicca qui per le probabili formazioni.

I padroni di casa vengono dalla sconfitta contro il Lecce per 3-1 che li ha condannati alla matematica retrocessione con 4 turni in anticipo. Le Rondinelle sono penultime in classifica, prive di ogni motivazione se non quella di mantenere alto l’onore. Viceversa il Parma è stabile a metà classifica, sicuro della permanenza ma distante dalla zona Europa League. Anche i Ducali non hanno nulla da perdere se non racimolare ulteriori punti, e al netto di ciò il tecnico D’Aversa potrebbe favorire il riposo per qualche titolare. Nel girone d’andata le squadre avevano pareggiato 1-1, mentre lo scorso anno in Serie B doppia vittoria dei biancazzurri per 1-0 e 2-1. Arbitro della sfida sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco coadiuvato da Paganessi e Vono. Quarto uomo Abbattista, in sala VAR Orsato e Tolfo. Non ci resta che scoprire dove vedere Brescia-Parma in streaming e diretta tv.

Dove vedere Brescia-Parma in diretta tv

La sfida Brescia-Parma andrà in scena in terra lombarda questo pomeriggio con calcio d’inizio fissato alle 17:15. Il match fa parte delle 7 partite del turno in esclusiva su Sky e i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Telecronaca affidata a Geri De Rosa, al commento invece Renato Zaccarelli.

Dove vedere Brescia-Parma in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Brescia-Parma in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.