Probabili formazioni Genoa Napoli, Serie A: ballottaggio Pandev-Iago, Politano dal 1′

Nemmeno il tempo di archiviare il 30esimo turno di campionato che la massima competizione calcistica italiana riparte con la 31esima giornata, che si preannuncia fondamentale per i successivi risvolti di questa ‘particolare’ stagione caratterizzata dalla pausa forzata dettata dall’emergenza COVID-19 e dalla ripresa estiva senza alcuna sosta. Mercoledì 8 Luglio, alle ore 19.30, in uno stadio Luigi Ferraris a porte chiuse, si affronteranno due squadre legate da un antico gemellaggio: Genoa e Napoli.

La squadra di Nicola da quando è ripartito il campionato non ha ancora trovato la via della vittoria, trovando solamente due pareggi (contro Brescia e Udinese) e altrettante sconfitte (contro Juventus e Parma). Il Genoa attualmente si trova al diciassettesimo posto a soli due punti di distanza dal Lecce che a sua volta, nella giornata di Martedì 7 Luglio, affronterà la Lazio allo stadio “Via del Mare”. Il Napoli invece, dopo la sconfitta rimediata a Bergamo, ha subito ripreso il suo cammino positivo dopo la ripresa del campionato, battendo al San Paolo la Roma per 2-1 e ritrovandosi al sesto posto a quota 48 punti.

Probabili formazioni Genoa Napoli

Probabili formazioni Genoa

La squadra di Nicola scenderà in campo con il solito 3-5-2 con Pinamonti e uno tra Pandev e Iago Falque in avanti. Oltre al dubbio legato al partner di attacco di Pinamonti, vi sono anche dei ballottaggi in difesa e a centrcampo tra Goldaniga e Soumaoro (con il primo favorito) e Behrami e Lerager (con l’ex Napoli che dovrebbe partire dal 1′)

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Sturaro; Pandev, Pinamonti.

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Ankersen, Criscito, Radovanovic

Probabili formazioni Napoli

I partenopei dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con Politano (e non Callejon) e Insigne a supporto della prima punta Dries Mertens. A centrocampo causa squalifica di Demme, ci sarà una ghiotta opportunità per Lobotka dal 1′.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Squalificati: Demme, Koulibaly | Indisponibili: Ospina, Llorente