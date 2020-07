Probabili formazioni Roma Fiorentina: nei giallorossi torna Dzeko dal 1′, nei viola confermato Terracciano tra i pali

Probabili formazioni Roma Fiorentina, i giallorossi per consolidare il quinto posto. Domenica 26 luglio alle 19.30 allo stadio ‘Olimpico’ (a porte chiuse) si affronteranno la Roma di Fonseca e la Fiorentina di Iachini, il match è valido per la 36.a giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vogliono consolidare la 5.a posizione in classifica, posizionamento valido per qualificarsi alla fase a gironi della prossima Europa League senza passare dai preliminari, attualmente i giallorossi hanno 1 punto di vantaggio sul Milan che ha già giocato nell’anticipo contro l’Atalanta e ha pareggiato per 1-1. I viola, invece, sono salvi matematicamente con la 13.a posizione in classifica e i 43 punti conquistati e vengono dall’importante pareggio ottenuto contro l’Inter a ‘San Siro’ per 0-0. Dopo aver indicato dove vedere Roma Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Roma Fiorentina, ecco le scelte di Fonseca e Iachini