Sanchez e Inter, un matrimonio che potrebbe durare

Alexis Sanchez potrebbe prolungare con l’Inter. Nelle ultime ore, infatti, Marotta&Co sono alla ricerca di un nuovo accordo con il Manchester United, che permetta al cileno di giocare l’Europa League con l’Inter e perché no anche la prossima stagione. Secondo gli ultimi patti di giugno, il contratto di Sanchez con la società meneghina dovrebbe terminare il 5 agosto, giorno della gara degli ottavi di EL tra Inter e Getafe. L’obiettivo è quello di prolungare il prestito per un altro anno, in modo da regalare a Conte un fondamentale profilo sia per questi ultimi ma importantissimi scorci di stagione sia per quella che verrà. Gli inglesi optano, comunque, per un possibile acquisto a titolo definitivo o su un obbligo di riscatto da parte dell’Inter, partendo da una cifra intorno ai 20 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe spendere massimo 15 per un giocatore in scadenza nel 2022 e una carta d’identità che dice 31 primavere. Sull’ingaggio, nonostante i 12 milioni pattuiti in Inghilterra, si potrebbe far leva sul decreto crescita, che permetterebbe uno sconto del 30%. Il 5 agosto è alle porte ma le sensazioni per una permanenza di Sanchez all’Inter sono abbastanza positive.

Inter, Sanchez protagonista post-Covid

Il rientro dalla clausura forzata dovuta alla pandemia ha ridato all’Inter un giocatore totalmente rigenerato. Sanchez, in questo mini torneo, è stato decisamente il più in forma della squadra di Conte. Il migliore del pacchetto offensivo, scavallando più volte una Lu-La in difficoltà sia fisica che mentale. I numeri, infatti, sono dalla sua parte: 7 assist e 3 reti in 11 gare di campionato, niente male per un giocatore che aveva disputato prima dello stop della stagione solo 9 partite, condite da una sola rete. Adesso per Conte è diventato quasi imprescindibile, perché unisce qualità e quantità, estro e tanta sostanza, ovvero tutto quello che aveva fatto di buono il Toro Lautaro nella prima parte di annata. I dirigenti dell’Inter sono pronti a regalare al tecnico pugliese l’arma in più per riuscire a vincere un trofeo, che manca in bacheca da 22 anni e per riportare in nerazzurro un alloro dopo 9 anni di bocche asciutte.